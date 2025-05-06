Вологодский губернатор предложил «Северстали» «зарыть топор войны»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обратился к руководству металлургической компании «Северсталь» с предложением вернуться к конструктивному диалогу и прекратить затянувшийся конфликт, разгорающийся в регионе. Об этом он рассказал в интервью РБК.

В своем обращении Филимонов подчеркнул, что власти не намерены продолжать вести силовые и информационные войны, а наоборот — готовы к диалогу во благо развития Вологодской области и бизнеса.

Конфликт между губернатором и «Северсталью», 77% акций которого принадлежат Алексею Мордашову, обострился в 2024 году. В ноябре Филимонов даже предложил председателю совета директоров «Северсталь» «сразиться на татами». В ответ бизнесмен заявил, что у компании нет конфликта с властью и она готова продолжать работу в рамках законодательства РФ.

«Я не борюсь ни с кем. Наоборот, мы открыты к диалогу, пользуясь случаем, передаю моим коллегам привет и еще раз подчеркиваю, что наши двери для них открыты. Пора бы им зарыть топор войны и трудиться на благо людей, на вологжан, а не только во имя извлечения прибыли и сверхдоходов», — сказал Филимонов.

Основные причины разногласий связаны с отказом компании «Свеза» (дочерняя структура «Северстали») от реализации второй очереди инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины, а также идеологические разногласия, связанные с патриотическим воспитанием и поддержкой специальной военной операции (СВО), и с вопросами привлечения мигрантов для работы на предприятиях.

В конце февраля в Вологодской области было введено ограничение на использование иностранных специалистов в строительстве и других сферах. Однако из-за нехватки кадров и стратегических задач регион отказался от введения подобных ограничений для мигрантов, что привело к тому, что на стройках «Северстали» в 2024 году трудилось около 4,5 тыс. мигрантов. Решение правительства было принято в рамках поддержки индустриальных предприятий и сохранения рабочих мест.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме.