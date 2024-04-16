ВСУ обстреляли окраину села в Белгородской области

Очередной обстрел со стороны Украины пришелся на Белгородскую область. Об этом в своем официальном канале в соцсетях сообщает глава региона Вячеслав Гладков во вторник, 16 апреля.

По данным Гладкова, обстрел пришелся по окраине села Красный Октябрь, что в Белгородском районе. К счастью, никто среди мирных жителей не пострадал, но зафиксированы повреждения.

Пострадала территория сельскохозяйственного предприятия – в одном из административных зданий выбило окна, а в результате нанесенного удара также посекло двери и фасад. На месте до сих пор работают оперативные службы, другая информация уточняется.

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