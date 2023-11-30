«Вопрос не будет решен»: выяснилось, поможет ли план Китая остановить палестино-израильский конфликт

Министерство иностранных дел КНР представило план по урегулированию палестино-израильского конфликта из пяти пунктов. В документе Китай призывает к прекращению боевых действий, защите мирных граждан и созданию палестинского государства.

Также в плане упомянуты вопросы об обеспечении гуманитарной помощи и расширении дипломатического посредничества со стороны Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Политолог Алексей Ванифатов рассмотрел план урегулирования конфликта и рассказал, повлияет ли позиция КНР сложившуюся ситуацию.

«В китайском мирном плане по разрешению ближневосточного конфликта практически все пункты перекладываются на Совет Безопасности ООН. Но в последнее время большинство решений СБ ООН сталкивается с сопротивлением разных стран», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт считает, что для урегулирования конфликта в секторе Газа придется вести очень напряженную дипломатическую работу.

«Создание палестинского государства стоит на повестке ООН уже долгое время, но до сих пор не достигнуто никаких результатов. Скорее всего, в ближайшее время этот вопрос не будет решен. Что касается освобождения палестинских заключенных и израильских заложников: этот пункт реален», — отметил собеседник.

Ванифатов добавил, что сейчас главные переговорные треки по конфликту на Ближнем Востоке проходят в Катаре. По его мнению, Китаю стоит активнее включиться в эти переговоры и выработать более реалистичный план.

Ранее глава МИД Палестины заявил, что международное сообщество не предпринимает усилий для урегулирования ближневосточного конфликта.