Востоковед Долгов дал оценку вероятности достижения компромисса на переговорах Ирана и США

Тегеран охарактеризовал начавшиеся переговоры с Вашингтоном как конструктивные и обнадеживающие. Востоковед Борис Долгов рассказал, что стоит за такими характеристиками. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, переговоры являются следствием ультиматума, который был поставлен США Ирану, то есть либо Тегеран прекращает дальнейшие работы по обогащению урана для получения, как предполагают Вашингтон и Тель-Авив, ядерного оружия, либо будут применены наиболее жесткие санкции и даже военные меры.

Эксперт добавил, что позиции Ирана и в ближневосточном регионе сегодня значительно ослаблены в связи с переворотом в Сирии, а также уроном, нанесенным движениям «Хезболла» (Ливан), ХАМАС (Газа) и йеменским хуситам последними бомбардировками ВВС США.

По его мнению, при всем этом Москва же в свою очередь, несмотря на заключение стратегического соглашения с Ираном, в настоящее время идет на улучшение отношений с Вашингтоном. Это безусловно заставило руководство Ирана пойти на переговоры, которые приведут к какому-то компромиссу, так как совершенно не в интересах Ирана доводить дело до прямого военного конфликта с США и Израилем.

Политолог отметил, что в итоге возможен ряд сценариев развития событий: соглашение Ирана на замораживание дальнейших работ по обогащению урана под тестированием международной комиссии или более жесткое новое соглашение с допуском международных контролеров на ядерные объекты Ирана.

Ранее сообщалось, что Италия одобрила проведение переговоров США и Ирана в Риме.