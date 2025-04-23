Востоковед Долгов назвал плюсы стратегического партнерства России и Ирана

Глава государства Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном и предусматривающий, что Москва и Тегеран станут на официальном уровне проводить сотрудничество в сферах политики, торговли, экономики, энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры, безопасности и обороны. Востоковед Борис Долгов рассказал, что побудило Россию и Иран укрепить свое двустороннее партнерство и восстановить баланс сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, баланс сил в ближневосточном регионе из-за недавних событий сильно изменился. Так, усилили свои позиции США, Турция, Израиль и ослабли позиции Ирана. Ось сопротивления, возглавляемая Ираном почти разрушена: нет Сирии, ослаблены «Хезболла» и ХАМАС вместе с прочими движениями. Таким образом, указанное стратегическое партнерство с Россией поддержит позиции Ирана на Ближнем Востоке.

Эксперт подчеркнул, что Иран является самодостаточной страной, проводящей государственно-ориентированную политику, однако в силу того, что страна осталась практически в одиночестве, ей необходимо идти на компромиссы. Москва готова поддержать Тегеран, тем не менее, ей необходимы новые отношения США.

Ранее сообщалось, что власти Ирана отказались вступать в прямые переговоры с США.