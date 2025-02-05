Востоковед Долгов спрогнозировал судьбу палестинцев при переселении из Газы

По словам востоковеда Бориса Долгова, предложение американского лидера Дональда Трампа о временном переселении палестинцев из сектора Газа для того, чтобы восстановить инфраструктуру не является новым, поскольку ранее такие инициативы высказывались и израильскими представителями. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что тем не менее большинство стран арабского мира отреагировали на данное предложение в негативном ключе. Вопрос вновь стал актуальным, и теперь важно понять, какие последствия ожидают переселившихся жителей, а также смогут ли они вернуться на свою родину в будущем.

По мнению эксперта, если случится переселение мирных жителей из Газы, израильские войска могут воспользоваться данной ситуацией и занять освобожденные территории. При этом в будущем давление на палестинцев также станет оказываться со стороны США, Израиля и их союзников. В связи с этим позиция палестинского руководства, особенно на Западном берегу и в Иордании, должна быть четко определена в ответ на инициативы Трампа.

Он уточнил, что ранее Израиль уже неоднократно проводил операции по изгнанию палестинцев, что добавляет сложности в нынешнюю ситуацию. Вероятные планы по строительству израильских поселений на освобожденных территориях могут привести к долгосрочным изменениям в демографической и политической ситуации в регионе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что сектором газа будут владеть США.