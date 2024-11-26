Бывшего главу Bank of China приговорили к смертной казни за взяточничество

Бывший председатель правления и секретарь партийного комитета одного из самых больших банков в мире Bank of China Лю Ляньгэ был приговорен к смертной казни из-за взяток. Об этом пишет РИА Новости.

Фигурант отвечал за свои поступки перед народным судом средней степени в городе Цзинань. Помимо смертной казни, отсроченной на два года, ответчика пожизненно лишили политических прав и обязали отдать государству все личное имущество.

Ранее сообщалось о том, что в США мужчине грозит смертная казнь за убийство дочери, которое он, вероятно, не совершал.