Востоковед Каргин назвал число возможных ответов Ирана на удары США

После долгих споров о возможном вмешательстве США в ирано-израильский конфликт Вашингтон сделал первый открытый шаг — авиаудар по ядерному объекту в Фордо. Востоковед Александр Каргин объяснил, что это означает для региона. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, после нанесения американцами удара по центру обогащения урана можно считать, что война уже началась.

Эксперт подчеркнул, что у Ирана есть три сценария ответа на вмешательство Штатов: тотальная война, что маловероятно из-за слабости иранской армии, блокада Ормузского пролива, которая все же ударит по Китаю, а не по США, и, наконец, наиболее вероятный вариант — ответ через прокси-силы. Однако последствия подобных действий неминуемы и могут привести к угрозе ядерного кризиса, дестабилизации нефтяного рынка и испытанию для международной дипломатии.

По его мнению, Трамп уже ведет войну через соцсети, требуя капитуляции Ирана. Тем не менее ситуация остается крайне напряженной: Вашингтон демонстрирует готовность к силовому сценарию, а Тегеран вынужден выбирать между опасной эскалацией и сохранением лица через «ответные удары чужими руками». Ближайшая неделя станет решающей для определения вектора развития кризиса.

Ранее философ Дугин заявил, что атака США на Иран может стать началом Третьей мировой войны.