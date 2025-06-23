Философ Дугин пояснил, почему Третья мировая война уже идет

Эскалация напряженности между США и Ираном вызывает серьезные опасения у экспертов. Известный философ Александр Дугин высказал тревожный прогноз о возможном начале глобального конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, нападение США на Иран является критической точкой в международных отношениях, вследствие которой возникнет высокая вероятность перерастания конфликта в Третью мировую войну. Более того. риск применения ядерного оружия становится реальным.

Эксперт добавил, что в итоге такая эскалация может привести к дестабилизации глобальной политической системы, угрозе масштабного военного конфликта, возможности применения оружия массового поражения.

По его мнению, мир находится в опасной точке невозврата.

Философ подчеркивает, что текущая ситуация требует максимально взвешенного подхода от всех участников международных отношений. Мировому сообществу необходимо предпринять срочные меры для деэскалации конфликта и предотвращения катастрофического развития событий.

Ранее в США заявили о близости мира к ядерной катастрофе.