Философ Дугин пояснил, почему Третья мировая война уже идет
Философ Дугин: атака США на Иран может стать началом Третьей мировой войны
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Эскалация напряженности между США и Ираном вызывает серьезные опасения у экспертов. Известный философ Александр Дугин высказал тревожный прогноз о возможном начале глобального конфликта. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, нападение США на Иран является критической точкой в международных отношениях, вследствие которой возникнет высокая вероятность перерастания конфликта в Третью мировую войну. Более того. риск применения ядерного оружия становится реальным.
Эксперт добавил, что в итоге такая эскалация может привести к дестабилизации глобальной политической системы, угрозе масштабного военного конфликта, возможности применения оружия массового поражения.
По его мнению, мир находится в опасной точке невозврата.
Философ подчеркивает, что текущая ситуация требует максимально взвешенного подхода от всех участников международных отношений. Мировому сообществу необходимо предпринять срочные меры для деэскалации конфликта и предотвращения катастрофического развития событий.
Ранее в США заявили о близости мира к ядерной катастрофе.