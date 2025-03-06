Востоковед Каргин назвал причины необходимости мира с Россией у США

По словам востоковеда Александра Каргина, глава Белого дома Дональд Трамп даст Израилю зеленый свет на любые действия против ХАМАС. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в целом действия ХАМАС демонстрируют, что они никакого мира не желают. Они не собираются признавать Израиль, не готовы садиться за стол переговоров, поскольку для ХАМАС израильского государства не существует.

По мнению эксперта, перемирие рассматривается ими только как подготовка к дальнейшим боевым действиям. При этом Трампу не надо, чтобы новый теракт отразился на шансах Вэнса, который идет как его преемник, однако он не переобуется под политические реалии.

Он добавил, что американский лидер открыто заявляет о своих геополитических приоритетах: он станет поддерживать Израиль, Аргентину, Венгрию, выстраивать дружеские отношения с Россией, а с Поднебесной враждовать, именно для этого ему необходимо замириться с нашей страной.

Ранее сообщалось, что Трамп ожидает от Зеленского готовности к скорейшему заключению мира.