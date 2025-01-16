Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в военной сфере

На двусторонней встрече рабочей группы России и Вьетнама по сотрудничеству в сфере обороны был согласован проект взаимодействию на 2025 год. О достигнутой договоренности сообщило в телеграм-канале МО РФ.

Из соглашения следует, что государства настроены на укрепление диалога по линии военных ведомств, а также наращивание выгодных обеим сторонам связей, в первую очередь между различными видами и родами вооруженных сил. Также в публикации отмечается, что диалог проходил в дружественной и теплой обстановке.

Ранее сообщалось о готовности России развивать во Вьетнаме и инфраструктурные проекты. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности нашей страны оказать помощь партнерам в строительстве метро в Хошимине и Ханое.