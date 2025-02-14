Востоковед Маслов назвал причины уязвленности Китая

По словам востоковеда Алексея Маслова, Вашингтон не позволяет Пекину принимать участие в урегулировании украинского конфликта, поэтому Поднебесная уязвлена тем, что две ее инициативы никто не услышал, при этом не имеет значения, что в них говорилось. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что позиция РФ заключается в том, что урегулирование должно производиться всеми крупными государствами, включая Китай. Пекин согласен с данной позицией, и сегодня ее продвигает. Пекин будет бороться за свое место, однако Вашингтон станет всячески их оттеснять.

По мнению эксперта, у Поднебесной весьма взвешенная позиция, однако она значительно более пророссийская, чем проамериканская.

Ранее сообщалось, что в Китае предложили Трампу провести саммит США и РФ без участия Зеленского.