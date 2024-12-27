Востоковед Смагин спрогнозировал развитие отношений России и Ирана в 2025 году

В январе наступающего года Россия подпишет договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в рамках встречи президентов двух стран в Москве. Востоковед Никита Смагин рассказал, как изменятся российско-иранские отношения в 2025 году. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, основная история в этом подписании заключается в том, что нынешний договор маловероятно будет чем-то прорывным для российско-иранских отношений. Целью указанного процесса является фиксация текущего высокого уровня отношений, которого стороны достигли.

Эксперт добавил, что предстоящий договор в очередной раз зафиксирует развитие и сближение российско-иранских отношений, не более того.

По его мнению, сфера военного сотрудничества России и Ирана станет самой значимой частью договора., также станет продолжаться сотрудничество двух стран в нефтегазовой и энергетической сферах. Таким образом, для Ирана сближение с Россией остается выгодным и дает государству возможность нарастить объемы экспорта.

Ранее посол Ирана раскрыл дату подписания договора о партнерстве с Россией.