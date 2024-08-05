Сигнал о воздушной тревоге звучит по всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
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Согласно данным онлайн-карты украинского Минцифры, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости.
В 17:20 сигнал о воздушной тревоге прозвучал в Харьковской области. После этого его вскоре распространили на Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую и Полтавскую области, а затем и на оставшуюся территорию Украины.
В понедельник, 5 августа, украинский телеканал «24 канал» сообщил о взрывах, которые прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Позднее на территории украинской стороны была объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что политолог назвал незначительным влияние на ход СВО поставок F-16 на Украину. Эксперт подчеркнул, что данные истребители уже устарели по всем параметрам и никак не могут помочь переломить ход конфликта.