Сигнал о воздушной тревоге звучит по всей территории Украины

В 17:20 сигнал о воздушной тревоге прозвучал в Харьковской области. После этого его вскоре распространили на Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Черкасскую и Полтавскую области, а затем и на оставшуюся территорию Украины.

В понедельник, 5 августа, украинский телеканал «24 канал» сообщил о взрывах, которые прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Позднее на территории украинской стороны была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что политолог назвал незначительным влияние на ход СВО поставок F-16 на Украину. Эксперт подчеркнул, что данные истребители уже устарели по всем параметрам и никак не могут помочь переломить ход конфликта.