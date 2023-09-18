«Возможно, подключится Белоруссия»: выяснилось, каких действий на фронте ждать в ноябре

В соцсетях распространяются новости о том, что в начале октября Россия якобы выставит Украине некий ультиматум, и, если Киев не пойдет на условия Москвы, к боевым действиям подключится Белоруссия.

Однако, как пояснил политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров, люди просто ждут радикальных перемен на фронте.

«Информации о том, по какому из двух наиболее вероятных сценариев пойдет СВО, нет ни у кого. Можно лишь предположить, что в Генштабе разработаны и план наступательной операции, и план, направленный на изматывание противника позиционными боевыми действиями. В обоих случаях Россия выигрывает», — уточнил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, по его словам, ждать российского наступления раньше, чем закончится осенняя распутица, не стоит. Ключевые события на фронте могут начаться примерно в конце ноября.

«Возможно, на этой новой стадии спецоперации к ней подключится и Белоруссия — в конечном счете, чем успешнее и быстрее завершится СВО, тем выгоднее Минску. Слухи об ультиматуме Киеву порождены провалом стратегического наступления ВСУ. Но предъявлять его киевскому режиму, объяснять, что они поставили украинский народ на грань национальной катастрофы — все равно, что пытаться договориться с вредными насекомыми на даче», — добавил собеседник издания.

Во всяком случае, отметил Сипров, военного смысла в ультиматуме нет. Киев все равно будет воевать до последнего украинца — других указаний из Вашингтона им не поступало.

«Поэтому политическое решение будет приниматься в ходе консультаций между Россией и США, но уже после разгрома ВСУ. Ни один прорицатель не способен охватить детали такого сложного процесса, как восстановление могущества России и интеграция бывшего советского пространства», — заявил политолог.

Но этот процесс объективный, разъяснил он, и каждый грамотный прогнозист понимает, что для этого объединения есть множество экономических, политических и социокультурных предпосылок.

«Именно такой образ будущего сложился у подавляющего большинства россиян, и конкретные даты принятия политических решений не важны. Важно то, что руководство России не намерено сворачивать с выбранного курса», — подытожил собеседник издания.

Ранее Эрдоган заявил, что при заключении мира на Украине ни одна сторона не будет проигравшей.