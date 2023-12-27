Возможную победу Ле Пен на выборах во Франции назвали настоящим кошмаром для Макрона

Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен постепенно повышает свои шансы победить на следующих президентских выборах во Франции, которые пройдут в 2027 году.

Такой исход назвали самым страшным вариантом для Франсуа Макрона. Тогда его обвинят в том, что он мог предотвратить такой исход событий, но не сделал этого.

«Это его кошмар, хотя он и не говорит об этом открыто, каждый день он видит свою работу в том, чтобы это предотвратить», - заявила по этому поводу сенатор Франсуа Патриа.

Его слова привело издание Financial Times. По мнению журналистов, Макрон постепенно испытывает все большие сложности в управлении возглавляемой им страны. Его авторитет слабеет, а экономическое состояние Франции все больше ухудшается. Из-за этого победу Ле Пен все чаще допускают в своих умах французы.