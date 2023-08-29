«Возмутительно низкая цена»: как кандидат в президенты США пытается обмануть Россию

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в журнале American Conservative пообещал признать новые территории РФ, снять со страны санкции, а также запретить вступление Украины в НАТО. Выполнит ли свои обещания политик и получит ли желаемую должность, рассказал политолог Вадим Сипров.

Генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» считает, что озвученные обещания ими и останутся. На это есть несколько причин, первая из которых — низкие шансы Рамасвами на участие в выборах, не говоря уже о победе. По словам эксперта, на фоне политических тяжеловесов Трампа и Десантиса шансы республиканца из «второго эшелона» на успех крайне малы.

«Дело не только в том, что Рамасвами молод, неопытен и не пользуется поддержкой ориентированного на республиканцев сегмента «глубинного государства». В западной политике один такой уже есть — британский премьер Риши Сунак. Тоже индиец, тоже очень богатый, тоже молодой, неопытный и эксцентричный. Сыграть на новизне у Рамасвами и его команды не получится», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, Сипров отметил, что якобы новый рецепт решения китайского и российского вопросов не отличается принципиально от позиции других американских политиков правоконсервативного толка, будь то Джон Болтон или Генри Киссинджер. А приняты такие предложения не будут.

«Их предложение — заморозка конфликта и передача России незначительных территорий в обмен на отказ от сотрудничества с Китаем — это возмутительно низкая цена. К тому же, подводные камни такого «мирного решения» очевидны: проект создания «антироссии» на остатках Украины продолжится с утроенной силой. Но купить или обмануть Россию не удастся», — считает эксперт.

Желание расколоть российско-китайский альянс — часть американской политики. То же самое, уверен Сипров, они пытаются сделать с КНДР: играют на противоречиях Китая и Индии, Китая и Вьетнама, укрепляют Тайвань, Японию и Южную Корею. На повестке — создание санитарного кордона вокруг КНР. РФ, по их замыслу, должна войти в этот антикитайский контур.

«Кто бы ни победил на предстоящих президентских выборах — этот ключевой вектор американской политики не изменится. Стратегическая цель для них — ослабление Китая, а вывод России из игры против КНР любым из возможных способов — ключевая тактическая задача в этой новой «большой игре», — предупредил собеседник.

Ранее политолог объяснил отсутствие единства в Евросоюзе по вступлению новых членов.