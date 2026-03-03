Возвращение к истокам: Али Хаменеи будет похоронен в его родном городе Мешхеде

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, погибший 28 февраля в результате масштабного авиаудара по его резиденции в Тегеране, будет похоронен в своем родном городе Мешхеде. Об этом сообщает Fars.

Мешхед, где Хаменеи родился в 1939 году и начинал свою религиозную деятельность, уже готовится к приему сотен тысяч паломников и официальных делегаций. В городе усилены меры безопасности, а в районе святыни поднят черный флаг скорби. Ожидается, что церемония прощания станет одной из самых масштабных в современной истории Ближнего Востока, несмотря на продолжающиеся боевые действия и удары коалиции по военным объектам Ирана.

В стране продолжает действовать 40-дневный траур и недельные государственные каникулы. На данный момент обязанности коллективного руководства страной исполняет временный совет, в который вошли президент Масуд Пезешкиан и глава судебной власти.

