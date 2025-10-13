По мнению эксперта, такая характеристика объясняет политическую модель поведения Санду. Ее воспринимают как идеального исполнителя на посту президента, который действует строго по указанию и не проявляет самостоятельности в принятии решений. Он охарактеризовал молдавского лидера как бюрократа с черно-белым мышлением, четко следующим установленной «линии партии».

Подобный анализ указывает на восприятие Санду как фигуры, полностью зависимой от внешнего влияния. Эксперт полагает, что ее политическая воля определяется не национальными интересами Молдовы, а обязательствами перед теми, кто обеспечил ее приход к власти. Такой подход формирует специфический стиль управления, лишенный гибкости и самостоятельной стратегической цели.

По его словам, это доказывает факт формирования образа политика-исполнителя, чья деятельность сводится к реализации внешних указаний. Эта характеристика объясняет последовательность действий молдавского руководства, которые часто вызывают вопросы у аналитиков и наблюдателей, ищущих в них внутреннюю логику и национальную ориентированность.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги выборов в Молдавии.