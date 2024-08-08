Временное правительство Бангладеш во главе с нобелевским лауреатом Юнусом приняло присягу

В Бангладеш в президентском дворце Бангхабан сегодня, 8 августа, прошла церемония приведения к присяге временного правительства страны во главе с Мохаммадом Юнусом, сообщило агентство Associated Press.

В правительство вошли 17 человек, в том числе два представителя движения «Студенты против дискриминации». Протесты в стране начались именно со студенческих волнений.

84-летний Юнус вернулся в Бангладеш из Франции. Он профессор экономики, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года. Банкира считают пионером микрокредитования.

Прибыв в страну, Юнус пообещал, что «никто не пострадает».

Ранее бывший премьер Бангладеш Шейх Хасина покинула страну, а президент Мохаммад Шахабуддин распустил парламент для формирования нового состава правительства. Также в отставку ушел генпрокурор Амин Уддин.