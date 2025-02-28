В Госдуме прокомментировали пропажу генерала Суровикина

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал новости СМИ о пропаже бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина.

По словам Соболева, Суровикин никуда не пропал: он работает военным советником, предположительно, в Африке. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов добавил, что генерал-лейтенант действительно находится за рубежом. Страну собеседники точно назвать не смогли.

Напомним, что в сентябре 2022 года Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой российских войск на СВО. После этого начались массированные удары по критической инфраструктуре Украины. В том же году он сообщил о необходимости вывести войска из Херсона. На следующий год должность командующего перешла главе Генштаба Валерию Герасимову.

Суровикин вскоре появился на видео, в котором обратился к бойцам известного ЧВК с призывом остановиться. Ряд СМИ сообщал, что генерал-лейтенанта могли арестовать. The New York Times писал, что его в итоге «освободили». Позже появлялась информация, что Суровикина видели в Алжире и далее на спецзадании в Африке.

Ранее сообщалось, что генерал армии Суровикин отпраздновал 58-летие, находясь на специальном задании в Африке.