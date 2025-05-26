Врио главы правительства Еврейской автономии подал в отставку

Временно исполняющий обязанности главы правительства Еврейской автономной области Игорь Чагаев, занимавший этот пост на протяжении четырех месяцев, подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила в своем телеграм-канале временно исполняющая обязанности губернатора Мария Костюк.

В качестве причины ухода чиновник указал личные обстоятельства, а именно то, что почти два года не был дома и его четверо детей растут без отцовского внимания.

Игорь Чагаев, 47-летний выходец из Кубани, занял кресло главы правительства автономии в январе текущего года. До этого он полтора года являлся заместителем председателя правительства в Херсонской области.

В его послужном списке также значатся годы работы городским депутатом, а также различные посты в администрациях Лабинского района и Краснодарского края. Он является обладателем ряда государственных наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как отметила Мария Костюк, основной состав регионального правительства сформирован и требования к его членам остаются неизменными: решение проблем населения и оказание помощи. До момента назначения нового руководителя правительства его обязанности будет исполнять заместитель председателя Андрей Садаев.

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