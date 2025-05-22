Путин освободил Борисова от полномочий спецпредставителя по вопросам сотрудничества в области космоса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Героя СССР и Героя России, рекордсмена по продолжительности пребывания в космическом пространстве Сергея Крикалева на должность специального представителя президента по международному сотрудничеству в сфере космоса. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

В рамках кадровых перестановок Юрий Борисов, ранее занимавший этот пост, освобожден от должности в связи с назначением сенатором от Архангельской области.

Советский и российский летчик-космонавт Сергей Крикалев — один из немногих, кто достиг выдающихся успехов в области космоса. Он стал обладателем рекорда по общему времени нахождения в космосе — 803 дня за шесть космических полетов.

Крикалев занимал пост исполнительного директора по пилотируемым программам в «Роскосмосе», а с 2021 года стал советником руководителя корпорации.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин лично поздравил главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина с победой в Кубке Гагарина.