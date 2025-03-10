В Сирии заявили о желании продолжать сотрудничество с Россией

Сирия высказала заинтересованность в сохранении глубоких стратегических связей с России, по причине чего новые власти республики пытаются предотвратить раскол в отношениях между государствами. Об этом в разговоре с Reuters сообщил временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа.

«Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», — заявил представитель сирийской стороны.

Он также подчеркнул, что связи двух стран являлись настолько тесными, что после падения режима Башара Асады пришедшие на смену власти решили «оставить пространство для встреч и диалога», избегая обострения отношений с Россией.

Между Москвой и Дамаском продолжается диалог о сохранении российских военных баз, расположенных на территории арабской республики. Так, в Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ, а вблизи города Джебла авиационная база Хмеймим.

Ранее в российском МИД высказали обеспокоенность из-за обострившихся военных столкновений в Сирии, которые происходят на фоне политической нестабильности. В боях принимают участие местные силовики и представители бандформирований.