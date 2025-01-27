Врио замгубернатора Курской области написал заявление об уходе

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что его заместитель Алексей Дедов подал в отставку. Об этом он написал в понедельник, 27 января, в своем телеграм-канале.

Дедов занимал эту должность с 8 октября 2024 года и курировал важные для региона вопросы, включая вопросы жилищно-коммунальное хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса. В его обязанности также входил контроль за тарифами и ценами в Курской области.

Хинштейн отметил, что увольнение Дедова связано с его переходом на новую должность. Ожидается, что в ближайшее время будет назначен его преемник, который продолжит работу по ключевым направлениям в управлении Курской областью.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Он сменил Алексея Смирнова.

Курская область остается довольно напряженным регионом России из-за регулярных атак со стороны ВСУ. Украинские военные продолжают незаконно занимать незначительную часть Курской области после вторжение в августе 2024 года.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области.