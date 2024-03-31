ВС Британии потеряли десятки единиц оружия и допустили утечку секретных данных

Уточняется, что среди запасов ВС Великобритании не могут найти деактивированную российскую ракетную установку, порядка восьми винтовок SA-80 и пистолеты Glock.

Кроме того, значатся потери около 1400 ноутбуков и 300 USB-накопителей, на которых могли храниться секретные данные. Всего с 2018-го года с военных баз Великобритании пропали не менее 30 единиц оружия.

Комментируя эту информацию, член британского парламента Сара Олни отметила, что на граждан этот инцидент никак не повлияет. Беспокоится о своей безопасности, подчеркнула она, не стоит.

The Telegraph уточнил, что полиция приступила к расследования пропажи, однако на данный момент ничего из утраченного Министерство обороны Великобритании найдено не было.

В марте Комитет парламента Британии по контролю расходов бюджетных средств опубликовал отчет, в котором отмечается дефицит на 16,9 миллиардов футов в военном бюджете. Минобороны страны предложило покрыть его за счет увеличения финансирования со стороны правительства.

Ранее обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс сообщил, что Британия передала Киеву Challenger 2 без комплектов брони.