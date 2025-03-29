Российские вооруженные силы ликвидировали итальянского наемника Юрия Превитали, воевавшего на стороне ВСУ, известного под позывным «Мега». Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он отметил, что Превитали родом из итальянского города Бергамо. В западных и украинских источниках он часто упоминался как «мирный волонтер», однако его настоящая деятельность была связана с участием в боевых действиях на стороне ВСУ, где он находился не менее двух лет.

С марта 2023 года Превитали состоял в нацистском подразделении «Карпатская сич», в составе которого он активно участвовал в боях против российских военнослужащих.

Как штурмовик, Превитали принимал участие в различных операциях, ориентируясь на готовность сражаться и, по его словам, умереть в борьбе с ВС РФ.

Ранее военкор Евгений Поддубный назвал имя наемника ВСУ, участвовавшего в нападении на Брянскую область.