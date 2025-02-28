ВСУ начали отступать к Судже после того, как ВС РФ смогли прорвать линию обороны украинских боевиков в Курской области. Об этом сообщил телеграм-канал «Белорусский силовик».

По имеющейся у источника информации, армии России удалось добиться значительных успехов на курском направлении. Российские бойцы вышли на границу между Курской и Сумской областями, а также заняли населенный пункт Новенькое. Однако официального подтверждения этому нет.

В это же время ситуация на фронте для украинских военных осложняется, так как российская артиллерия и беспилотники активно контролируют ключевые дороги снабжения ВСУ. В ответ на это противник был вынужден скорректировать свои логистические схемы, прибегнув к использованию полей для перемещения и доставки ресурсов.

Отмечается, что новый логистический центр ВСУ теперь базируется в хуторе Олешня, что, однако, не решает всех возникших проблем с обеспечением.

Независимые эксперты отмечают, что число украинских солдат, перебрасываемых для усиления оборонительных позиций в российском приграничье, за последнее время значительно сократилось.

Ранее российская армия взяла под контроль населенный пункт Новая Сорочина в Курской области.