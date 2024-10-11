ВС РФ нанесли удар БПЛА по командному пункту ВСУ, пока те снимали TikTok
Российские военные атаковали снимавших TikTok украинских солдат
Фото: [pxhere.com]
Российские военные нанесли удар беспилотниками по командному пункту ВСУ, пока солдаты украинской армии снимали ролики в TikTok, сообщил РИА Новости оператор БПЛА подразделения группировки «Юг» с позывным Печорин.
По его информации, атакован был пункт, расположенный в районе поселка Горняк в ДНР.
«Было предположение, что они (ролики в) TikTok снимали, в связи с чем было принято незамедлительное решение поднять борт в воздух и наказать за такое поведение», — отметил оператор с позывным Печорин.
Он рассказал, что точечным ударом БПЛА был полностью уничтожен блиндаж, который использовали украинские военные.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.
Ранее сообщалось, что российские военные нанесли мощный урон комплексу Patriot ВСУ, который находился в Днепропетровской области.