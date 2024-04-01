ВС РФ нанесли удар по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении со стороны ВС РФ аэропорта в Кривом Роге. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости , ссылаясь на своих коллег из Днепропетровской области.

Лебедев заявил, что российские военные ударили по аэропорту Лозоватка в 16:45.

«В течение дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, были замечены несколько полетов самолетов и вертолетов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, прозвучало два взрыва в указанном районе.

В понедельник, 1 апреля, о взрыве в Кривом Роге сообщил украинский телеканал «Общественное». Украинские СМИ, а также данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, свидетельствовали о работе воздушной тревоги в некоторых областях страны.

Так, «красными» горели Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская и Николаевская области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе практически на осталось критической инфраструктуры в результате ударов ВС РФ.

Российская армия наносит удары по критической инфраструктуре с 10 октября 2022 года. Цель таких атак — снижение военного потенциала ВСУ.