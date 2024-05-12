Shot: российские военные зашли в Волчанск после бегства ВСУ

Бойцы ВС России зашли в Волчанск Харьковской области, где ранее находились украинские военные. По данным Shot, подразделения ВСУ сбежали.

К Волчанску были стянутые десятки единиц тяжелой техники, мощь которой испугала сотню украинских бойцов. По данным канала, более 20 бойцов из числа противников сдались в плен, чем сохранили себе жизнь.

По состоянию на вечер 12 мая, армия России пересекла линию Волчанска, войдя в город. На месте обнаружена брошенная ВСУ техника и оружие, а также видны следы отступления. О полном освобождении еще говорить рано: по ряду направлений рядом с городом продолжаются сопротивления.

Отметим, что Минобороны России не комментировало этих данных.

Волчанск известен своим крупным месторождением бурого угля. Однако военным освобождение этой точки важно по другой причине: город находится в 10 километрах от Шебекино Белгородской области, который пока периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Взятие таких пунктов как Волчанск позволит снизить количество атак противника на территорию России.

Ранее сообщалось, что в Белгороде погибли девять человек после обвала многоэтажки из-за агрессии ВСУ.