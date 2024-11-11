В Курской области военные силы России ликвидировали взвод РДК*, за которым несколько часов велось наблюдение с помощью разведывательного дрона. Как сообщил SHOT, в исходный момент группа РДК* и других украинских подразделений на этом направлении насчитывала около 100 военнослужащих.

В результате боестолкновений примерно 90 человек были уничтожены. Оставшаяся группа (10–12 человек) начала отступление к границе с Украиной, при этом их преследовали российские дроны.

Когда до границы оставались всего 2 километра, силы иссякли, и оставшиеся решили укрыться в полуразрушенном здании села Дарьино.

Спустя некоторое время российские военно-воздушные силы нанесли удар по этому месту с помощью авиабомбы. В ходе последующего мониторинга было установлено, что после взрыва никто не вышел из-под завалов. По предварительным данным, большинство жертв удара — это бойцы РДК*.

Ранее сообщалось, что участники «Русского добровольческого корпуса»* открыли огонь по автомобилю, в котором находились школьники.

*Запрещенная в России террористическая организация