Российские военные нанесли удар по зданию, расположенном в Харькове, с агентами Службы безопасности Украины (СБУ) и чешскими офицерами, сообщил канал «Военное дело».

Отмечается, что в результате ракетного удара были ликвидированы семь офицеров из Чехии. Источник уточняет, что они обучали технический персонал радиоэлектронной разведки украинской армии.

Точное число ликвидированных агентов СБУ не уточняется, как и то, по какому району Харькова был нанесен удар.

26 апреля подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости сообщил, что ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации диверсионной группы ВСУ в Харьковской области. По его информации, личный состав украинской армии размещался в здании учебного заведения населенного пункта Кирилловка Чугуевского района. Удар был нанесен высокоточным оружием.

Минобороны РФ, а также СМИ, регулярно сообщают о нанесении ударов ВС России по пунктам размещения солдат ВСУ или наемников.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по скоплению ВСУ в Черниговской области.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее основные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита граждан ЛНР и ДНР. Территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, стали частью России в результате референдумов, проведенных в сентябре 2022-го года.