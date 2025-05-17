Российские военные освободили населенный пункт Александрополь в ДНР. Об этом в субботу, 17 мая, сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что в ходе освободительных мероприятий группировка «Центр» ВС РФ нанесла удары по украинским формированиям, в результате которых были поражены восемь украинских бригад.

По данным оборонного ведомства, потери ВСУ за сутки превысили 490 военнослужащих. Российские военнослужащие уничтожили военную технику врага, в том числе танк, две бронированные боевые машины и артиллерийское орудие, а также склад с боеприпасами.

В интервью РИА Новости командир роты 242 мотострелкового полка группировки войск «Центр» Игорь Пузиков рассказал, что российские бойцы в ходе проведенной операции при освобождении Александрополя ликвидировали офицера ВСУ, командовавшего одним из подразделений.

Он подчеркнул, что нахождения украинского офицера в таком районе фронта удивило российских военных, так как обычно представители украинского руководства сбегают и бросают своих солдат на произвол судьбы.

Ранее сообщалось, что группировка «Запад» ВС РФ уничтожила восемь подаренных ВСУ американским бизнесменом Илоном Маском станций Starlink.