ВС РФ освободили два населенных пункта в ДНР — Новомарково и Днепроэнергия. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также оборонное ведомство представило ежедневную сводку о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, согласно которой ВС РФ за прошедшие сутки поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для ВСУ, а также атаковали цеха по производству, места хранения и запуска украинских БПЛА.

По данным Минобороны, в зоне ответственности подразделения ВС РФ «Запад» ВСУ понесли потери до 230 человек. Группировка войск «Центр» ликвидировала более 445 украинских военнослужащих, а в зоне группировки «Восток» украинские силы потеряли около 160 солдат.

Кроме того, российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Казачьей Лопани и Волчанска. Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три авиационные бомбы JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 91 БПЛА.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская армия взяла пять населенных пунктов в Курской области под свой контроль.