Министерство обороны РФ сообщило , что в результате продвижения подразделений группировки «Север» на курском направлении под контроль российских войск перешли населенные пункты Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье и Мирный.

В окрестностях Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, 1-го Княжьего, Куриловки, Мелового, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного нанесено существенное поражение соединениям ВСУ, включающим тяжелую механизированную, пять механизированных, мотопехотную, штурмовую, две десантно-штурмовые бригады, две бригады теробороны и два штурмовых полка. Пресечена одна попытка контратаки противника.

В районах Горналя, Замостья, Колмаков, Мартыновки, Махновки, Мирного, Михайловки, Рубанщины, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Журавки, Мирополья, Юнаковки и Яблоновки Сумской области оперативно-тактическая и армейская авиация, поддержанные артиллерийским огнем, нанесли урон живой силе и технике противника.

Потери ВСУ за сутки превысили 260 человек. Уничтожены танк, три БМП, три БТР, десять ББМ, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, БРЭМ, а также три пункта управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Общие потери противника на курском направлении за время боевых действий составили более 66 810 военнослужащих, 392 танка, 314 БМП, 275 БТР, 2191 ББМ, 2411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 РСЗО, включая 13 HIMARS и семь MLRS.

Ранее сообщалось, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города.