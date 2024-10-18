ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Запорожье
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Министерство обороны РФ сообщило об освобождении пяти населенных пунктов на прошедшую неделю в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Запад» успешно провели операцию по освобождению Невского в ЛНР. Тем временем «Южная» группировка войск завершила освобождение населенного пункта Максимильяновка в ДНР.
Важные достижения зарегистрированы группировкой «Центр», которая освободила Михайловку и Красный Яр в ДНР. Наконец, военные группировки ВС РФ «Восток» освободили Левадное в Запорожской области.
Российские военнослужащие продолжают активное продвижение в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Практически ежедневно Минобороны РФ сообщает об освобождении населенных пунктов, которые открывают российской армии дороги к важным стратегическим центрам.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ создали сеть подземных переходов под Угледаром.