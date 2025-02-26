Российские военнослужащие освободили населенные пункты Орловка и Погребки в Курской области, сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки ВС России нанесли урон 13 подразделениям и бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Кубаткин, Куриловка, Суджа и Южный.

Отмечается, что потери украинской армии составили более 270 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили два бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, миномет, одну радиолокационную разведывательную станцию, 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Всего за период боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери, превышающие 63 тыс. военнослужащих.

В Курской области продолжается операция по зачистке формирований ВСУ. Российские военнослужащие активно ведут боевые действия, нацеленные на уничтожение украинских подразделений, которые пытались установить контроль над территориями.

Эта операция направлена на полное устранение угрозы со стороны украинских войск и восстановление безопасности в российском приграничье. Военные продолжают действовать согласно стратегическому плану, нацеливаясь на разрушение логистических маршрутов и уничтожение военнослужащих противника.

Ранее РИА Новости сообщило, что боевики ВСУ отрезают пальцы убитым в Курской области сослуживцам для учета погибших.