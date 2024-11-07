Появились данные о продвижении российских войск к Купянску

Российские войска не просто находятся в нескольких километрах от Купянска, они по-прежнему сохраняют инициативу на поле боя. Об этом пишет РИА Новости днем четверга, 7 ноября, ссылаясь на заявление главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева.

Ганчев рассказал, что войска ВС РФ сохраняют инициативу на поле боя за собой, а также продолжают продвигаться в сторону Купянска – так, русских отделяет от пригорода уже несколько километров. Российские войска в целом, уверен эксперт, успешно продвигаются вперед в Харьковской области и занимают украинские опорные пункты.

Кстати, именно Купянское направление попало в четверку самых тяжелых для ВСУ по данным на начало октября. Напомним, ранее сообщалось, что ВС РФ смогли захватить 23 опорных пункта на указанном направлении.