На Купянском участке фронта российские военные успешно отрезали группировку ВСУ от основных сил противника, захватив контроль над лесопосадкой. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений ВС РФ с позывным Контора.

По его информации, вмешательстве ВС РФ привело к тому, что лесопосадка сейчас на 70% находится под контролем российских сил.

«На южной части данной лесополосы, там еще сидит небольшая группа противника. Около пяти-восьми человек сидит до сих пор», — уточнил российский военнослужащий.

Он отметил, что все пути подхода к этому участку находятся под огневым контролем бойцов российской группировки «Запад». Украинские боевики предпринимают попытки доставить боеприпасы и питание своим операциям, однако ВС РФ активно работают по этим целям, предотвращая пополнение запасов ВСУ.

Российский военный подтвердил, что штурмовики ВС РФ продолжают продвижение на Купянском участке фронта, используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для уничтожения укрепрайонов противника и систематического разрушения его обороны.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие освободили около 5 кв. км территории у границы ДНР и Запорожья.