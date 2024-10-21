ВС РФ поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские военные нанесли удары по объектам критической инфраструктуры Украины
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ВС РФ поразили ключевые объекты энергетического сектора Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщило Министерство обороны России.
Отмечается, что удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников, что позволило достичь высокой степени точности при нанесении ударов.
Среди целей, которые были подвергнуты атаке, числятся цеха производства и склады хранения ударных беспилотников. Кроме того, уничтожен пункт временной дислокации иностранных наемников, что, по мнению военных аналитиков, может существенно повлиять на кадровый состав и боеспособность украинских вооруженных сил.
Также сообщается о ликвидации скоплений живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО средствами за ночь уничтожили 18 БПЛА над четырьмя регионами РФ.