Силы ПВО за ночь сбили 11 украинских БПЛА над российскими регионами

В ночь на 23 апреля дежурные части ПВО отбили ряд попыток ВСУ атаковать объекты на территории РФ, они сбили 11 украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По утверждению военных, на протяжении прошедшей ночи украинская армия продолжала свои попытки произвести террористические атаки на ряд российских регионов.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в микроблоге.

Над Тульской областью было сбито три беспилотника. По два БПЛА нейтрализовали над Белгородской и Курской областями. Еще по одному дрону уничтожили над Брянской, Орловской и Калужской областями, а также Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые попытались атаковать Кабардино-Балкарию. Над этой республикой был обнаружен беспилотник. Один из местных жителей нашел обломки беспилотника FP-1: его подбили системы ПВО ВС России.