ВС РФ нанесли удар по месту хранения военной техники ВСУ, а также по временной дислокации с наемниками-офицерами. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что накануне в Киеве и его окрестностях прогремели пять взрывов.

«Наемников ставили офицерами и распределяли в подразделения», — уточнил Лебедев.

По предварительным данным, повреждения получили также объекты в районе аэропорта Борисполь и в Вышгороде.

Минувшей ночью на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины «красным» горели Киев и Киевская область. Там сигнал воздушной тревоги звучал дважды. Местные СМИ сообщили о взрывах.

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением после взрывов.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят точечные удары по местам размещения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по критической инфраструктуре, включая энергетические объекты, оборонную промышленность и военное управление Украины.

Ранее сообщалось, что советник главы ДНР Игорь Кимаковский попал под удар беспилотника ВСУ.