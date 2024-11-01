«Просто повезло»: советник главы ДНР попал под удар беспилотника ВСУ
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Советник главы ДНР Игорь Кимаковский не пострадал, чего не скажешь о его автомобиле. Об этом инциденте он рассказал в беседе с ТАСС.
Советник временного правительства Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский чуть не стал жертвой атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.
К счастью, он не получил никаких травм. Однако его автомобиль серьезно пострадал. Инцидент произошел накануне, и Кимаковский подчеркнул, что ему просто повезло избежать худшего. Также в Сети появились кадры поврежденного автомобиля советника главы ДНР, на которых видно весь масштаб нанесенного ущерба.
Ранее украинский беспилотник упал на территории нефтебазы на Ставрополье. В результате этого никто не пострадал.