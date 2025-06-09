Вооруженные силы РФ провели массированный ракетный удар с использованием высокоточного оружия большой дальности, направленный по одному из аэродромов базирования тактической авиации ВСУ в районе Дубно в Ровенской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что этот удар стал ответной мерой на террористические атаки, устроенные киевским режимом по российским военным аэродромам.

Кроме того, в ходе этой операции ВС РФ атаковали объекты, связанные с производством вооружения и военной техники, включая цеха сборки ударных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также склады с боеприпасами, вооружением и техникой ВСУ.

По данным ведомства, все запланированные цели были успешно поражены.

Российские военкоры отмечают, что российским военнослужащим удалось уничтожить минувшей ночью до пяти самолетов МиГ-29 и, вероятно, один F-16.

Ранее сообщалось, что ВС России захватили в качестве трофеев почти все танки Abrams, поставленные украинской армии США.