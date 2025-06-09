Российские военные ликвидировали 26 американских танков Abrams, в результате чего у Вооруженных сил Украины осталось пять танков из 31, предоставленных Соединенными Штатами, сообщает РИА Новости.

В начале 2023 года, когда Джо Байден занимал пост президента Соединенных Штатов, он сообщил о намерении отправить Украине 31 танк M1 Abrams. С тех пор российские военные планомерно и успешно уничтожали эти боевые машины одну за другой.

В ходе боевых действий на Авдеевском направлении 26 февраля 2024 года военнослужащие группировки «Центр» уничтожили первый американский танк противника.

«По подсчетам РИА Новости, с февраля 2024 года Вооруженные силы России уничтожили 26 танков Abrams», — приводится в публикации.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что 49 танков M1A1 Abrams могут создать дополнительные сложности для российских войск, но не смогут переломить ход боевых действий.