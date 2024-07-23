Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 50 иностранных наемников, проходящих службу в рядах ВСУ.

По информации оборонного ведомства, российские военные нанесли удар по пункту дислокации западных наемников в Дергачах Харьковской области. По иностранным инструкторам был нанесен удар с помощью «Искандера-М».

Сообщения об уничтожении иностранных наемников, состоящих в ВСУ, приходят регулярно. Известно, что на Украине за деньги служат солдаты из Грузии, Израиля, Польши, Греции, Франции, Великобритании.

Политические представительства этих государства отвергают такие данные, несмотря на то, что Минобороны официально заявляет о принадлежности наемников.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. К ее основным целям относится денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что беспилотники ВСУ атаковали порт «Кавказ» Керченской паромной переправы, в результате чего один человек погиб.