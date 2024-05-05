Поселок находится к северу-запада от Донецка и Авдеевки. В Очеретино находится узловая железнодорожная станция «Очеретино» на линии Донецк — Покровск и Покровск — Горловка.

Ранее украинская пресса сообщала, что в указанном районе идут тяжелые бои. Отмечалось, что ВСУ вводят резервы для удержания контроля над поселком. По подсчетам украинских властей в населенном пункте после начала специальной военной операции РФ оставалось около 200 человек из 3,7 тысяч.

Потеря населенного пункта Очеретино для украинских военных может привести к угрозе захвата важных транспортных узлов, таких как города Константиновка и Покровск, а также села Великая Новоселка. Согласно информации Forbes, контроль над частью Очеретино со стороны российских войск может нарушить оборонительную линию ВСУ на западе от Авдеевки.

Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить с председателем КНР Си Цзинь Пином «олимпийское перемирие» на Украине.