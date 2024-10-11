Украинские военные сдают позиции в Курской области, а российские военные взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево, которую ВСУ использовали для снабжения своей армии, сообщает телеграм-канал Mash.

Российские бойцы освободили хутор Зеленый Шлях, который украинцы захватили еще в августе. Именно оттуда они производители атаки на мирные населенные пункты.

Кроме того, передают военкоры, ВС России вернули контроль над Нижним Клином и теперь двигаются в сторону Суджи.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины недоволен результатами действий ВСУ в Курской области.