Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Островское в Покровском районе ДНР. Поселок находится в километре от важного транспортного узла ДНР — города Курахово.

Кроме того, за неделю в плен сдались 43 украинских военнослужащих. Также за этот период ВСУ потеряли в зоне спецоперации около 14,5 тыс. своих солдат.

Специальная военная операция на Украине (СВО) продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного народа ДНР и ЛНР.

Вскоре территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ в результате проведенных в этих регионах референдумов.

Известно, что под контроль РФ недавно перешли Макеевка в ДНР и Вишневое в Харьковской области. Российские военные продолжают оперативно выполнять свои задачи в ходе СВО.

Ранее ТАСС сообщил, что украинские солдаты в скором времени могут покинуть Селидово в ДНР из-за сильного окружения ВС РФ.